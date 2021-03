Marion Rousse, enceinte, reprend du service avec Paris-Nice : retour "un peu plus particulier"

Marion Rousse et Julian Alaphilippe avaient officialisé l'arrivée de leur premier enfant en janvier dernier. Le couple avait exprimé sa joie sur les réseaux sociaux. "Si heureux... nous t'attendons avec impatience et surtout avec déjà beaucoup d'amour", avait écrit Marion Rousse. "Heureux et fiers de vous annoncer l'arrivée dans quelques mois de notre petit nous", avait commenté Julian Alaphilippe.