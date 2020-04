Marion Rousse : Oublié Tony Gallopin, elle est en couple avec Julian Alaphilippe

Pas de grande annonce mais une officialisation discrète dans les colonnes de L'Equipe, qui n'est malgré tout pas passée inaperçue.

Alors que le Tour de France 2020 a été décalé du 29 août au 20 septembre 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, Julian Alaphilippe a été invité par le quotidien sportif à s'exprimer sur le sujet dans le numéro du 16 avril. Au cours de son interview, le coureur cycliste de 27 ans en a profité pour révéler qu'il n'est pas confiné seul dans son domicile situé en Andorre mais avec sa "compagne". Celle qui partage la vie amoureuse de celui qui avait bousculé le Tour de France l'an passé n'est autre que Marion Rousse. L'ancienne coureuse cycliste de 28 ans, devenue consultante pour France Télévisions, était, il y a quelques mois encore, mariée à Tony Gallopin, un autre coureur cycliste.

"J'ai de la chance qu'on soit tous les deux", a confié Julian Alaphilippe à L'Equipe. Heureux auprès de Marion Rousse, le champion de la team Deceuninck-Quick Step a ajouté : "Elle est vraiment adorable, elle me supporte, m'encourage, un mec comme moi qui est hyperactif, qui aurait besoin de prendre souvent l'air ! On se soutient mutuellement. Ce n'est pas toujours facile pour moi de m'entraîner à l'intérieur et elle n'a pas de travail non plus."

Ancienne championne de France sur route, Marion Rousse avait annoncé sa rupture avec Tony Gallopin en février dernier. La jolie blonde avait choisi de s'exprimer sur Instagram. "Parce que la vie ne se déroule pas toujours comme prévu... Après douze années, Tony et moi sommes séparés depuis quelques mois. Je garderai toujours beaucoup d'affection et de bienveillance à l'égard de notre histoire et de la personne avec qui j'ai partagé toutes ces années", avait-elle écrit. Marion et Tony s'étaient mariés en octobre 2014.