Marion Rousse et Tony Gallopin séparés : elle annonce leur rupture...

Au fil des ans et des kilomètres, les téléspectateurs avaient commencé à s'accoutumer et à apprécier les allusions, toujours subtiles, que Marion Rousse faisait à Tony Gallopin, son mari. Il ne faudra plus attendre de l'ancienne championne de France 2012 de cyclisme sur route, devenue consultante convaincante chez France Télévisions, ce genre de séquences intimistes : le couple a rompu.

Mariée depuis octobre 2014 avec le coureur cycliste français de l'équipe AG2R La Mondiale, Marion Rousse, 28 ans, en a fait en personne l'annonce, via un message partagé en image sur son compte Instagram : "Parce que la vie ne se déroule pas toujours comme prévu... Après 12 années, Tony et moi sommes séparés depuis quelques mois. Je garderai toujours beaucoup d'affection et de bienveillance à l'égard de notre histoire et de la personne avec qui j'ai partagé toutes ces années", livre-t-elle avec une amertume bien compréhensible.

Née avec la passion du cyclisme en héritage, dans une famille nordiste largement dédiée à ce sport, Marion Rousse avait presque logiquement trouvé aussi l'amour dans le monde du vélo, rencontrant Tony Gallopin, alors tout jeune pro chez Auber 93, à la fin des années 2000. Très discrète, leur belle histoire avait ému et embrasé le grand public des années plus tard, ce jour où, le 13 juillet 2014, elle avait embrassé devant les caméras le champion de son coeur, nouveau maillot jaune après avoir franchi à Mulhouse la ligne d'arrivée de la 9e étape du Tour de France, dont elle était chargée de remettre le Prix de la Combativité. En juillet 2018, elle revenait sur ce moment particulier pour L'Equipe Magazine : "Je ne voulais pas me laisser déborder à l'antenne, mais l'émotion de Tony a été communicative. Aujourd'hui, je pense d'ailleurs que je laisserais quelqu'un d'autre l'interviewer", faisait-elle remarquer.