Marion Rousse enceinte : bientôt le bébé avec son chéri Julian Alaphilippe !

En ces temps moroses, voilà une nouvelle qui donne le sourire. Marion Rousse attend un heureux évènement. Elle a partagé la bonne nouvelle ce samedi 30 janvier 2021 par une publication postée sur son compte Twitter. Elle y a annoncé sa grossesse.

"Si heureux... nous t'attendons avec impatience et avec surtout beaucoup d'amour", a ainsi écrit la jolie blonde, âgée de 29 ans. Une annonce de grossesse faite avec une photo sur laquelle elle pose auprès de son compagnon, Julian Alaphilippe, tout sourire et tenant un body pour bébé portant son nom. Le sportif âgé de 28 ans a partagé la même photo sur son compte Instagram et a ajouté : "Heureux et fiers de vous annoncer l'arrivée dans quelques mois de notre petit nous."

Pour le moment, le couple n'a pas donné de précisions sur le sexe de son premier enfant ni pour quand il est attendu. D'ailleurs, la future maman n'a pas encore de baby bump visible, signe qu'elle n'est qu'aux prémices de sa grossesse.

Marion Rousse, actuelle organisatrice du Tour de Savoie Mont Blanc et consultante sur France Télévisions, a auparavant été mariée à Tony Gallopin de 2014 à 2019. Cela ne fait que depuis 2020 qu'on lui connait sa nouvelle histoire d'amour avec Julian Alaphilippe. Le champion du monde, coureur de la Deceuninck-Quick Step, va reprendre la compétition le 11 février lors du Tour de La Provence. Ces derniers mois, il avait été contraint au repos forcé : en octobre dernier il avait percuté une moto et avait souffert d'une double fracture à la main droite, nécessitant une opération et mettant fin à sa saison.