Marion Rousse caricaturée nue avec Julian Alaphilippe : la consultante indignée

L'Humanité dit avoir manqué de vigilance en laissant passer une caricature de Marion Rousse avec son compagnon Julian Alaphilippe. Une chose est sûre, l'ancienne championne de France de cyclisme sur route et consultante de France Télévisions n'a pas du tout apprécié l'oeuvre très contestée du caricaturiste Espé. Et il y a de quoi !

Dans la soirée du dimanche 6 septembre 2020, Marion Rousse a exprimé son indignation sur Twitter, après s'être découverte dénudée au lit, les seins recouverts de cache-tétons, disant à Julian Alaphilippe : "Julian, pouvez-vous répondre aux questions de France TV?" Son compagnon ne lui répond pas, mais il a la langue bien pendue. "Désabusée. L'Humanité porte de plus en plus mal son nom. Il faut n'avoir aucun respect des femmes, de la femme, pour rabaisser à ce niveau six ans de consulting sportif à la télévision", s'est indignée Marion Rousse, qui commente actuellement le Tour de France 2020 sur France Télévisions. La Nordiste de 29 ans a rapidement trouvé de nombreux soutiens. "Quelle honte ! Et c'est un euphémisme ! Soutien total à Marion Rousse, consultante de très haut niveau sur ce #TDF2020 qui nous régale à chaque étape", lui a par exemple répondu l'animateur radio Florian Gazan. "Ce dessin est HONTEUX ! Comment peut-on être aussi vulgaire et aussi peu drôle... Soutien total à l'excellente @Roussemarion !", réagi Estelle Denis.