Julian Alaphilippe et Marion Rousse : Fierté partagée pour les amoureux

Marion Rousse ne veut pas, et ne doit pas, être réduite au seul statut de compagne de Julian Alaphilippe. Sa passion pour le cyclisme et le Tour de France est bien trop grande pour qu'elle se contente de cette étiquette très réductrice.

Invitée mardi 1er septembre 2020 de l'émission C à vous sur France 5, l'ancienne championne de France sur route de 29 ans, devenue consultante sportive pour France Télévisions, s'est confiée sur Julian Alaphilippe. La jolie blonde n'a pas manqué de citer les nombreuses qualités de son homme qui fait battre le coeur des Français et le sien. "Je pense que c'est son humilité, sa façon de courir, son panache, et le fait qu'il soit toujours très simple. Il est toujours ouvert avec les gens, il donne tellement d'amour à tout le monde... C'est un garçon qui n'est pas stéréotypé, comme on peut en voir certains, qui n'a pas forcément un discours qu'on lui demande de tenir. On aime sa façon de courir tout simplement, a confié Marion Rousse. Il donne tout sur le vélo, il est habité par une force, une rage, que peu d'autres personnes ont et c'est ce qui fait qu'on l'aime beaucoup."

Anne-Elisabeth Lemoine a alors tenté de savoir si son invitée arrivait à rester impartiale quand il s'agit de son compagnon, ne manquant pas de préciser, à ceux qui ne le savaient pas encore, que Marion Rousse et Julian Alaphilippe forment un couple depuis plusieurs mois. "Toujours très pro", a répondu la consultante de France Télévisions, en souriant. "C'est difficile, oui et non, je ne vais pas dire le contraire", a-t-elle poursuivi, avouant avoir eu "une émotion particulière" dimanche 30 août, lorsque Julian Alaphilippe a remporté la deuxième étape du Tour de France et a endossé le maillot jaune, toujours sur ses épaules. Cette victoire a été d'autant plus forte en émotions que le coureur de la Deceuninck-Quick Step l'a dédiée à son père décédé en juin dernier. "On a vécu des moments un peu difficiles, ces derniers mois", a avoué Marion Rousse en revenant sur cette épreuve douloureuse.

Après le passage sur le plateau de C à vous de sa compagne (dont il est séparé puisqu'elle commente le Tour de France 2020 depuis Paris), Julian Alaphilippe a exprimé sa joie sur Twitter. "Si fier de toi", accompagné d'un coeur, a écrit le coureur cycliste de 28 ans sur Twitter dans la soirée du 1er septembre, en republiant une séquence de sa compagne.