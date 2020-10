Julian Alaphilippe : Le cycliste opéré après une violente chute en pleine course

Au quotidien sportif, Alaphilippe a également raconté sa chute en détails : "Honnêtement, je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qui m'arrivait. J'étais derrière Van der Poel, côté gauche. Je suis allé vers le côté droit pour prendre l'aspiration et, au moment où il s'écarte, je prends la moto en pleine gueule. Je suis habile sur le vélo, j'arrive à éviter les obstacles, à passer par des endroits où c'est serré. Là, je n'ai rien pu faire."

Pour autant, Julian ne cherche pas un coupable. "Je n'ai pas entendu le bruit du moteur de la moto, on roulait vite... Je ne dis pas que c'est la faute de Van der Poel, qui ne me prévient pas. Je ne dis pas que c'est la faute du pilote de la moto, qui n'a rien à faire là. Non, non, non... J'ai entendu que le motard s'en voulait, qu'il n'était pas bien avec cette histoire. Il ne faut pas qu'il s'inquiète. J'espère que cette interview va le rassurer. Je ne lui en veux pas, c'est un fait de course. Et puis de toute façon je ne suis pas quelqu'un de rancunier", précise-t-il.

Convalescent chez lui, en Andorre, le compagnon de la présentatrice télé Marion Rousse s'est également adressé à ses fans sur Instagram : "Quelques jours après ma dernière course au tour des Flandres, qui s'est terminée par une chute, je tenais à vous donner quelques nouvelles. L'opération de la main s'est bien passée, je récupère doucement et pense déjà à revenir plus fort. Pour l'heure, place à un peu de repos."