Marion Rousse : Câline avec son chéri Julian Alaphilippe après le Tour

"Après l'effort, le réconfort !", dit le dicton. Marion Rousse s'en fait la parfaite illustration. La consultante réconforte son compagnon Julian Alaphilippe, qui vient d'achever le Tour de France.

Grâce aux réseaux sociaux, les personnalités sont plus proches de leurs fans. Marion Rousse a permis aux siens de suivre ses aventures sur le Tour de France, auquel a participé son compagnon Julian Alaphilippe. Le coureur français de l'équipe Deceuninck - Quick - Step a terminé 36e au classement général. La course s'est achevée ce dimanche 20 septembre 2020.

Marion Rousse a assisté à la 21e et dernière étape du Tour, reliant Mantes-La-Jolie aux Champs-Élysées. Elle a retrouvé son chéri athlète à l'arrivée et publié une photo d'eux en voiture. Sur le selfie en noir et blanc, Alaphilippe dort sur les genoux de la consultante de France Télévisions. Elle écrit en légende : "Lendemain de Tour, en route pour les Championnats du monde."