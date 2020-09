Julian Alaphilippe champion du monde sensationnel, Marion Rousse craque

Julian Alaphilippe est champion du monde de cyclisme sur route. Le Français de 28 ans a été sacré dimanche 27 septembre 2020 sur le circuit d'Imola, en Italie. Seul pour franchir la ligne d'arrivée, le coureur de la Deceuninck-Quick Step a provoqué une vive émotion chez de nombreux téléspectateurs, mais aussi chez ceux qui commentaient l'épreuve en direct. Parmi eux, sa compagne Marion Rousse.

Ancienne championne de cyclisme sur route, devenue consultante pour France Télévisions, Marion Rousse était aux premières loges pour vivre l'exploit de son amoureux. Au côté de Laurent Jalabert dans la cabine, la très jolie blonde de 29 ans n'a pu retenir ses larmes. Un instant unique capté en vidéo par Thor Hushovd et publié sur les réseaux sociaux. L'ancien sprinter, deux fois maillot vert du Tour de France (2005 et 2009), est devenu consultant pour la télévision norvégienne et il était le voisin de cabine avec l'équipe de France Télévisions sur le circuit d'Imola.