Marion Rousse : Julian Alaphilippe, "l'arc en ciel" de sa vie

Le 27 septembre 2020 restera à jamais une date importante dans la carrière de Julian Alaphilippe. Le Français de 28 ans a décroché le titre de champion du monde de cyclisme sur piste sur le circuit d'Imola, en Italie. Un exploit qu'il n'a pas vécu seul. Sa compagne Marion Rousse était là, à quelques mètres de lui, lorsqu'il a franchi la ligne d'arrivée. Ancienne championne de cyclisme de route, la charmante blonde de 29 ans est devenue consultante sportive pour France Télévisions et commentait la course en direct sur France 3, aux côtés de Laurent Jalabert. Le moment était intense et Marion Rousse a eu bien du mal à contenir son émotion en cabine.

Fière de son compagnon, l'ex-femme de Tony Gallopin a d'abord publié un selfie d'eux, sans aucun commentaire. Puis s'est ensuivie une autre photo, que Marion Rousse a légendée avec beaucoup d'amour. "L'arc-en-ciel de ma vie", a-t-elle écrit, l'arc-en-ciel étant une référence directe au maillot de champion du monde de Julian Alaphilippe. Le coureur de la Deceuninck-Quick Step lui a répondu avec des smileys, dont un arc-en-ciel.