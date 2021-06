Julian Alaphilippe papa : il "pleure de bonheur" avec Marion Rousse et leur fils

Un peu plus tard dans la soirée d'hier, Julian Alaphilippe a publié une nouvelle image avec son fils dans les bras, une séquence partagée en story et accompagnée du titre One thousand trees d'Alban Claudin (voir le diaporama). Le coureur de la Deceuninck-Quick Step tient son bébé entre ses mains et il le fixe avec énormément d'amour. La connexion entre père et fils a été instantanée. Un sublime moment que Marion Rousse a repartagé dans sa story.

Samedi dernier, Julian Alaphilippe avait quitté le tour de Suisse pour être auprès de sa compagne, alors qu'il était 4e au classement. L'accouchement de Marion était imminent et impossible de ne pas âtre à ses côtés pour la naissance de Nino.

Marion Rousse avait annoncé sa grossesse en janvier dernier, sur Instagram. "Si heureux... nous t'attendons avec impatience et surtout avec déjà beaucoup d'amour", avait-elle commenté à l'époque, sur une photo de Julian Alaphilippe tenant un body de bébé avec les couleurs du champion du monde. Le coureur cycliste avait décroché ce titre le 27 septembre dernier.

Julian Alaphilippe avait officialisé son histoire d'amour avec Marion Rousse il y a un peu plus d'un an. Quelques mois avant cette annonce faite discrètement dans L'Equipe, Marion Rousse avait révélé sa rupture avec Tony Gallopin, à qui elle était restée mariée durant près de six ans.