Julian Alaphilippe et Marion Rousse : Bisous et fiesta pour célébrer le nouvel exploit !

Personne ne s'y attendait et pourtant il l'a fait ! Julian Alaphilippe, 29 ans, est devenu hier à Louvain, champion du monde sur route pour la deuxième année consécutive. Arrivé en Belgique sans se mettre trop de pression, le cycliste français de 29 ans a surpris tout le monde en lançant une attaque à quelques kilomètres de l'arrivée pour accomplir un nouvel exploit dans sa carrière déjà bien remplie. Le compagnon de Marion Rousse était aux anges à l'arrivée et il n'a pas mis longtemps avant de retrouver la belle blonde de 30 ans pour célébrer son sacre.

Après une course éprouvante de près de six heures, Julian Alaphilippe avait à coeur de décompresser avec ses coéquipiers de l'équipe de France, comme il l'a partagé sur Instagram. Le papa du petit Nino a montré à ses 846 000 abonnés qu'il a le sens de la fête ! Dans des stories publiées très tard dans la soirée du 26 septembre, le papa poule a célébré sa magnifique victoire en compagnie des membres de l'équipe de France, ainsi que de sa compagne, probablement dans leur hôtel. Après avoir repris en coeur la fameuse chanson de Vegedream, Ramenez la coupe à la maison, les cyclistes ont enflammé la piste au son du cultissime Hot Stuff de Donna Summer.

Une très belle soirée qui s'est terminée dans la joie et la bonne humeur pour Julian Alaphilippe et Marion Rousse, qui vont maintenant pouvoir retrouver leur petit Nino avec un nouveau titre en poche. Habitué à briller sur le Tour de France, le cycliste a une nouvelle fois porté haut les couleurs de la France au niveau mondial et il peut avoir le sentiment du devoir accompli.