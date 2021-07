Marion Rousse : Julian Alaphilippe, un vrai papa "gâteux" devant leur fils Nino !

Ce Tour de France, elle le vit de manière un peu particulière. Maman depuis la mi-juin, Marion Rousse a décidé d'embarquer son bébé dans un camping-car afin de ne pas briser le lien extraordinaire qu'il a lié avec son père, Julian Alaphilippe, depuis la naissance. Rassurez-vous, le duo n'est pas seul au sein du véhicule. "J'ai bien récupéré de l'accouchement, explique la consultante de France Télévisions au journal Le Parisien. Mon papa conduit. On y avait pensé à l'avance, sans être sûrs de le faire. Mais quand Julian a pris Nino dans les bras pour la première fois, il m'a dit : 'C'est impossible pour moi de ne pas le voir pendant un mois'."

Né le 14 juin 2021, le petit Nino tient son prénom du grand-père maternel de Marion Rousse, issu d'une famille italienne. L'enfant est donc connecté à tous les hommes de la famille, puisque sa venue au monde a complètement chamboulé son père champion du monde. Si vous vous demandez quel papa est Julian Alaphilippe, loin de ses précieuses deux roues, sachez-le : le sportif serait "gâteux" et accro aux vidéos de son petit bout. "Il veut le voir grandir presque chaque minute, raconte sa compagne. Il a besoin de photos et d'appels vidéo. Heureusement qu'on vit à l'époque de ces technologies, sinon Julian aurait beaucoup souffert de ne pas voir le bébé. Je savais que la paternité le changerait, mais pas à ce point. C'est fusionnel, entre Nino et lui."