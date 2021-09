Julian Alaphilippe boosté par son fils Nino (mini-champion du monde) et Marion Rousse

Officiellement en couple depuis un an et demi - Julian Alaphilippe avait révélé leur historie d'amour dans L'Equipe en avril 2020 - le coureur cycliste et la consultante de France Télévisions sont rapidement passés à la vitesse supérieure en accueillant leur premier enfant. C'était en juin dernier.

Mariée durant près de six ans au coureur cycliste Tony Gallopin - leur union avait été célébrée en octobre 2014 -, Marion Rousse avait annoncé leur séparation, survenue quelques mois plus tôt, en février 2020. "Parce que la vie ne se déroule pas toujours comme prévu... Après douze années, Tony et moi sommes séparés depuis quelques mois. Je garderai toujours beaucoup d'affection et de bienveillance à l'égard de notre histoire et de la personne avec qui j'ai partagé toutes ces années", avait-elle écrit sur Instagram