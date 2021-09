Marion Rousse dévoile enfin le visage de son fils Nino Alaphilippe

Sur son compte Instagram, samedi 4 septembre 2021, Marion Rousse a répondu aux nombreuses attentes de ses abonnés. Après avoir accouché d'un petit Nino, né le 14 juin dernier, la compagne du cycliste Julian Alaphilippe a enfin dévoilé une photographie du visage de son petit chérubin. Une photo très attendue par les internautes car jusqu'à présent, la mère de famille avait toujours pris le soin de cacher la tête de son joli garçon.

Face aux nombreuses stars (à l'instar d'Alizée) qui ont posté d'adorables photos de leurs enfants sur Instagram à l'occasion de la rentrée scolaire, la jeune femme a également apporté sa pierre à l'édifice en postant une photo de son jeune garçon de deux mois. "Pour nous la rentrée ce n'est pas pour tout de suite, notre petit coeur va rester encore un peu avec papa et maman", a-t-elle ajouté en légende photo, non sans humour. Et d'ajouter, avec tendresse : "Qu'est-ce qu'on l'aime notre Nino." Sur ce post, on peut enfin découvrir le visage de Nino Alaphilippe ainsi que ses jolis yeux clairs. Et en commentaire, de nombreux abonnés ont d'ailleurs souligné que le petit bout de chou possède les mêmes yeux que sa maman.