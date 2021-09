Alizée, maman fière : sa petite Maggy franchit une grande étape

12 photos

La rentrée a sonné et c'est maintenant l'heure de laisser les enfants retourner à l'école. Pour Alizée et sa fille Maggy, une grande étape vient d'être franchie ce matin et la chanteuse a partagé son émotion sur les réseaux.

Après une période plus difficile, les choses vont mieux pour Alizée et même s'il est toujours difficile de laisser son enfant pour la première fois, on imagine que les retrouvailles ont été très joyeuses !