Alizée maman : "première trempette" en famille, sa fille Maggy se jette à l'eau !

La vie d'Alizée a changé le jour où Maggy a ouvert ses beaux yeux. Le 24 novembre 2019, une fée - comme celle tatouée dans son dos - s'est penchée sur le foyer de la jeune maman en lui offrant une deuxième fille. Pour ce divin enfant, le temps passe tout doucement et les premières fois s'enchaînent. Après avoir célébré Pâques et s'être lancée dans une chasse aux oeufs effrénée, elle a profité des températures grimpantes pour s'offrir une trempette sous le soleil d'Ajaccio. Sous l'oeil avisé de ses parents, évidemment !

"Mesurer sa chance de vivre au paradis", écrit Alizée sur son compte Instagram, le 23 avril, se réjouissant de profiter des eaux chaudes de la mer Méditerranée. En 2013, alors qu'elle acceptait de se joindre à la quatrième saison de Danse avec les stars, la chanteuse n'imaginait pas que sa vie allait être bouleversée. Depuis qu'elle a remporté la compétition, en même temps que le coeur de son partenaire Grégoire Lyonnet, elle voit la vie autrement : il n'y en a plus que pour les pas chassés et les sorties en famille. "J'avoue que je suis un peu lassée de trouver les bonnes chansons et de les enregistrer pour un résultat incertain, avouait-elle à Gala. J'ai vraiment pris goût à la danse, et puis je ne suis plus dans les valises, toujours entre deux avions. J'ai une vie plus normale."