Alizée : Sa fille Annily, 15 ans, déjà prête à quitter le nid, elle s'explique...

Annily Chatelain a fait ses premiers pas, en tant que modèle, en acceptant un shooting avec sa mère Alizée pour la marque KVD Vegan Beauty - fondée par Kat Von D. On ne risque pas, en revanche, de les voir fredonner ensemble de douces mélodies de si tôt. "Je ne suis pas chanteuse, et le milieu artistique ne me séduit pas, explique l'adolescente de 15 ans dans les colonnes du magazine Gala. En revanche, je suis très attirée par la mode et le marketing, et j'aimerais intégrer l'école Condé Nast de Londres. J'ai déjà pas mal de followers sur Instagram !"

Elle serait donc prête, si jeune, à quitter le cocon familial ? À vivre loin de Marco, son amoureux ? Née en France, Annily Chatelain est installée en Corse à Ajaccio depuis bien longtemps, et y a pris ses aises et ses habitudes. "Quand nous sommes arrivés, j'avais 6 ans et c'était un peu différent, se souvient-elle. Maman venait de gagner DALS et, à l'école, on me demandait des autographes ! Depuis les gens se sont habitués, et je vis ici normalement, comme une élève de seconde." Dieu sait ce qui se passera dans deux ans quand elle obtiendra son diplôme...

Je n'ai pas envie d'une telle notoriété

Vous l'aurez compris, Annily Chatelain ne se voue pas à une carrière musicale. Alors que papa - Jérémy Chatelain -, comme maman, ont enflammé les salles de spectacles dans leur jeunesse. Il faut dire que même Alizée a lâché la rampe. "Elle m'emmenait partout, raconte sa fille. Je l'ai vue travailler beaucoup et je n'ai pas envie d'une telle notoriété, d'être autant exposée qu'elle ne l'a été." Depuis qu'elle a remporté la quatrième saison de l'émission Danse avec les stars, l'ancienne chanteuse n'en a plus, de toute façon, que pour les pas et les chorégraphies !

En couple avec Grégoire Lyonnet, son partenaire dans le show de TF1, maman d'une petite Maggy, la jeune femme a ouvert son studio à Ajaccio et ne compte pas vraiment se tourner, à nouveau, vers les micros. "Je fais ça depuis que j'ai 15 ans, et j'avoue que je suis un peu lassée de trouver les bonnes chansons et de les enregistrer pour un résultat incertain, avoue Alizée. J'ai vraiment pris goût à la danse, et puis je ne suis plus dans les valises, toujours entre deux avions. J'ai une vie plus normale : nous rentrons à la maison tous les soirs, la petite va à la crèche, et Annily au lycée." Pour l'instant, oui...

Retrouvez l'interview d'Alizée et d'Annily Chatelain dans le magazine Gala, n° 1448 du 11 mars 2021.