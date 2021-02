Alizée et sa fille Annily : égéries beauté complices et sublimes !

La fille d'Alizée est le dernier enfant de star à découvrir les fastes de la planète mode et beauté ! Annily Chatelain devient égérie beauté à son tour. L'adolescente de 15 ans pose avec sa maman sur une nouvelle campagne...

Alizée a mis sa carrière de chanteuse entre parenthèses en 2017, et vit d'autres activités. Parmi elles, un partenariat avec la marque de maquillage vegan KVD Vegan Beauty, à qui la jeune Annily est désormais associée ! Mère et fille partagent la vedette d'une nouvelle campagne publicitaire pour l'enseigne disponible dans les boutiques Sephora.

"Quel bonheur d'avoir pu faire ce shooting ensemble, un bon moment de complicité partagé ! La beauté est une occasion de plus pour créer des moments magiques et transmettre mes secrets de beauté à Annily : des cils volumineux avec le mascara Go Big or Go Home & la nouvelle base Epic Curl. En un clin d'oeil le tour est joué", écrit Alizée en légende d'une photo d'Annily et elle, maquillées par Fanny Maurer, ex-candidate de l'émission Secret Story.

En commentaire, les abonnés d'Alizée ont évidemment souligné la ressemblance de l'interprète de Moi, Lolita et sa fille.