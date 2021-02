Annily Chatelain amoureuse : la fille d'Alizée partage de tendres baisers glacés avec son chéri

Elle ne peut plus se passer de lui. Depuis des mois et des mois, Annily, la fille d'Alizée et Jérémy Chatelain, s'affiche sur les réseaux sociaux dans les bras d'un jeune homme prénommé Marco. Et visiblement, les amoureux sont partis, ensemble, en vacances !

Tu m'aimes, même en dispute ? Le petit-ami d'Annily fait désormais partie de la famille. On peut imaginer qu'Alizée et Jérémy Chatelin, les parents de la jeune fille, ont validé cette idylle puisqu'il ne cesse de participer aux réunions du clan. En août dernier, lors d'une session questions/réponses organisée sur Instagram, elle avait partagé un cliché de Marco tenant dans ses bras sa petite soeur Maggy... preuve ultime de confiance ! "Tu m'aimes, même en dispute ?", l'avait-il malicieusement interrogée en prenant part à l'évènement digital. "Mais oui", l'avait-elle rassuré. Ha, le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure...