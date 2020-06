Alizée : Sa fille Annily est amoureuse, elle dévoile une photo de son chéri !

C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Annily, que l'on a vu naître, grandir, est désormais une toute jeune femme de 15 ans. Qui l'eut cru ? L'année 2005, durant laquelle Alizée et Jérémy Châtelain ont concrétisé leur amour, est désormais si loin. Et l'adolescente vit sa vie, comme une autre, sous le soleil d'Ajaccio. Alors qu'elle répondait aux questions de ses followers sur Instagram, qu'elle évoquait ses allers retours entre la Corse et la France, ses passions et ses coups de coeur fashion, elle a dévoilé... être amoureuse ! Questionné à propos d'une potentielle idylle, elle s'est contentée de poster un coeur, accompagné d'une photographie en noir et blanc sur laquelle elle prend la pose avec son chéri. Trop mignon.

Décidément, quel bonheur ! Le monde d'Annily Chatelain s'est transformé en petite bulle d'allégresse alors qu'elle devenait grande soeur. Sa maman, mariée au danseur Grégoire Lyonnet – qu'elle a rencontré en participant à la quatrième saison de Danse avec les stars – a donné naissance à son deuxième enfant le 24 novembre 2019. Une petite Maggy sur qui chacun veille avec tendresse à la maison. Mais ce n'est pas tout. Jérémy Chatelain, en couple avec Julie Favre, avait eu un peu plus tôt un garçon qu'il a baptisé Forest, durant l'année 2018.

Quel avenir pour Annily Chatelain ?

C'est bien simple, elle est entourée d'artistes ! Annily Chatelain, que l'on a déjà vue prendre la pose avec une guitare sur Instagram, pourrait bien suivre la voie de l'un de ses mentors. Alizée, ancienne chanteuse, tient un studio de danse à Ajaccio avec son époux Grégoire Lyonnet. Quant à Jérémy Chatelain, il poursuit la musique avec un peu plus de discrétion, mais certainement plus de travail et de qualité qu'à l'époque de la Star Academy. Dans un court passage dans l'émission 50 minutes inside, la jeune fille évoquait pourtant d'autres plans de carrière. "Moi j'aimerais travailler dans le marketing de la mode, de préférence pour les marques de luxe" précisait-elle. Affaire à suivre...