Jérémy Chatelain dévoile enfin le visage de son fils Forest

Jérémy Chatelain a rarement été aussi comblé. Le mercredi 25 septembre 2019, le jeune chanteur a profité d'une éclaircie parisienne pour se rendre au parc Disneyland en compagnie de son fils Forest. Entouré de châteaux, de princesses et d'attractions sensationnelles, le bébé a pris la pose pour son père, le visage recouvert de crème glacée avec sa peluche Mickey Mouse dans les bras. Sur Instagram, on peut également apercevoir le bambin sillonner les rayons d'un magasin de chaussures de sport et rester bouche bée devant des figurines géantes issues des collections Playmobil. Le programme était visiblement plus que chargé !

C'est le 28 mai 2018 que les parents ont dévoilé l'heureuse nouvelle sur les réseaux sociaux. Forest, fruit de leurs amours, a donc bientôt 1 an et demi. "Aujourd'hui, je célèbre la fête des Mères en tant que maman pour la première fois, racontait Julie, compagne de Jérémy Chatelain, sur son compte Instagram. Ces derniers jours, j'en ai appris beaucoup sur le fait de devenir parent. J'ai aussi regardé mon fils passer d'un minuscule nouveau-né à un bébé dodu et heureux. Cela a été les jours les plus éprouvants et les plus joyeux de toute ma vie. Mon coeur est si heureux et rempli de gratitude. J'ai hâte de recevoir mon premier collier de pâtes." Voilà qui ne saurait tarder.