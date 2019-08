Alizée enceinte : Elle affiche son imposant baby bump sur Instagram

Alizée Lyonnet attend l'arrivée de sa seconde petite fille avec grande impatience. La chanteuse de 35 ans, enceinte pour la seconde fois, arbore déjà un imposant baby bump, qu'elle ne cesse de montrer sur les réseaux sociaux. Depuis son compte Instagram, la compagne du danseur Grégoire Lyonnet a une nouvelle fois dévoilé son adorable ventre arrondi.

Depuis le studio de danse de son mari, situé en Corse, Alizée a pris la pose dans une longue robe verte à fleurs, montrant au passage son baby bump. Cheveux courts, frange et bronzage : la superbe artiste semble prête à attaquer la rentrée. "On prépare la rentrée des classes (de danse)", écrit-elle en légende de la photo. Déjà plus de 37 000 personnes ont plébiscité cette sympathique photo. De quoi attendrir les followers de la chanteuse. "C'est beau, ce bidou", "Vivement le reprise", "Très jolie future maman", peut-on lire en dessous de son cliché, entre une flopée de commentaires écrits en russe.

En effet, malgré l'annonce de sa retraite il y a quelques années, Alizée est très populaire dans les pays de l'Est, notamment en Pologne. Régulièrement invitée à chanter son tube Moi Lolita dont les Polonais semblent ne pas se lasser, la chanteuse jouit d'une communauté internationale très active.