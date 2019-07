Alizée : Sa fille Annily a bien grandi et est son "portrait craché" !

Ce n'est pas la première fois que les fans d'Alizée soulignent sa ressemblance avec Annily. En décembre dernier, déjà, alors que l'heureuse maman avait publié une tendre photo mère-fille. "Ma jumelle", avait-elle elle-même écrit en légende du cliché. Les internautes n'avaient pu que valider, allant jusqu'à les confondre !

Aujourd'hui, Annily est une jeune fille de 14 ans qui s'assume. Le 29 juin, pour les caméras de 50' Inside (TF1) Alizée et Grégoire Lyonnet ont partagé leur intimité en Corse, où ils vivent et gèrent leur école de danse depuis deux ans. En pleine préparation du gala de fin d'année, Alizée peut compter sur Annily, comme l'avait expliqué l'adolescente. "Elle me demande des conseils sur les costumes. Donc je peux donner mon avis. Franchement, j'adore. Je suis très fière d'elle. Ils ont fait un beau travail pour le gala, avait-elle déclaré. L'année dernière c'était parfait et là je pense que ça va être parfait aussi. C'est vraiment son univers." Rare dans les médias, la jeune fille en avait profité pour évoqué son avenir, loin du monde de la musique et du spectacle où évoluent ses parents : "Moi j'aimerais travailler dans le marketing de la mode, de préférence pour les marques de luxe."

Annily est déjà grande soeur. En mai 2018, Jérémy Chatelain et sa compagne Julie Favre ont accueilli leur premier enfant, un petit garçon prénommé Forest. Plus d'un an plus tard, Alizée et Grégoire Lyonnet s'apprêtent à offrir à Annily... une petite soeur ! De quoi combler l'adolescente.