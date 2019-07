Alizée enceinte : la star fait face à un gros dilemme...

Alizée est un peu dans la panade.

Alors qu'elle attend actuellement son deuxième enfant, fruit de ses amours avec son mari le danseur et chorégraphe Grégoire Lyonnet, la star de 34 ans fait face à un dilemme. En effet, Alizée ne sait pas comment appeler sa future petite princesse et le fait savoir sur ses réseaux sociaux. "Casse-tête", a-t-elle écrit sur Instagram en commentaire d'une photo du livre "Le Guide des 100 000 prénoms" posé à côté de ses pieds... Un livre qu'elle feuillette actuellement avec curiosité au bord d'une piscine.

Evidemment, les fans de la chanteuse qui gère aujourd'hui une école de danse à Ajaccio après avoir remporté Danse avec les stars 4 (TF1) ont été nombreux à proposer des prénoms à leur idole : Coline, Lisa, Clothilde, Laly, Elsa, Solène, Pauline, Lola, Clémence... Alizée a clairement l'embarras du choix !

Pour rappel, à l'occasion d'un portrait diffusé dans l'émission 50' Inside le 29 juin dernier, les téléspectateurs de TF1 avaient pu voir et surtout entendre Annily (14 ans), la fille d'Alizée et son ex-mari Jérémy Chatelain. Elle avait alors révélé avec assurance face aux caméras : "Moi j'aimerais travailler dans le marketing de la mode, de préférence pour les marques de luxe." Et sa célèbre maman de parler dans la foulée de l'arrivée de sa deuxième fille : "Les filles, c'est vraiment bien. Le seul problème avec les filles, c'est que Grégoire ne va avoir aucune autorité sur elle parce ce qu'il va être trop amoureux d'elle."

Une bien jolie famille...