Alizée enceinte : prête à accueillir sa fille, photo des préparatifs

Alizée (34 ans) et Grégoire Lyonnet (33 ans) seront bientôt les heureux parents d'une petite fille. Le couple qui nage en plein bonheur en Corse se fait très discret. Cependant, la chanteuse vient de faire un beau cadeau à ses fans. Elle a dévoilé quelques achats faits pour son bébé dont des éléments de décoration.

Lundi 5 août 2019, la belle brune a posté sur Instagram une photo sur laquelle on peut voir une tenue pour bébé, un bonnet de naissance ou un porte-manteau accroché sur un mur rose que l'on suppose être celui de la chambre de l'enfant. Comme le dévoile la photo, la fille d'Alizée et de Grégoire Lyonnet compte déjà dans son dressing une grenouillère blanche à pois noirs. Elle trouvera dans sa chambre un mini-lapin à bascule et un sac en osier sur lequel est brodé des lapins.

Si Alizée a donc pour "passe-temps" de s'occuper de l'arrivée de sa fille, la star n'est pas avare de ses bons plans puisqu'elle les partage avec ses followers. Ainsi apprend-on que le sac est signé The Pretty Little Gallery - une marque créée par une Corse maman de trois enfants.

Cette photo a bien sûr suscité de nombreuses réactions et le bon goût d'Alizée en matière de vêtements pour bébé et de décoration a apparemment fait l'unanimité.