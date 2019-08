Alizée enceinte : Elle dévoile son énorme baby bump

Alizée (34 ans) attend son deuxième enfant avec le chorégraphe et danseur Grégoire Lyonnet (33 ans). Installée en Corse, la future maman a publié le 11 août 2019 une photographie dans sa story sur Instagram dévoilant son ventre de femme enceinte. Impressionnant, son baby bump est déjà très arrondi.

Très discrète pendant cette deuxième grossesse, c'est seulement la seconde photo que l'interprète du tube Moi... Lolita partage sur les réseaux sociaux. On voit son ventre arrondi alors qu'elle a les pieds dans l'eau. Sur la première postée en juillet 2019, déjà en story, l'artiste posait allongée au bord de la piscine avec un baby bump assez imposant pour dissimuler la vue face à elle.

Suite à leur déménagement à Ajaccio après leur victoire dans l'émission Danse avec les stars en 2013, le couple s'est marié en juin 2016 en Corse. En 2017, les époux ont fondé leur propre école de danse sur l'île de beauté, le Studio Lyonnet.

Interviewés par l'équipe de 50 Mn Inside sur TF1, les amoureux avaient choisi ce moment pour révéler le sexe du bébé : une petite fille. Déjà maman d'une fille prénommée Annily (14 ans), née de son mariage avec Jérémy Chatelain, la jolie brune confiait : "Quand j'étais enceinte de ma fille, j'avais 20 ans et j'étais entre deux albums. C'était super intense entre la préparation, les enregistrements, etc. (...) Et surtout j'étais seule car j'habitais à Paris. Je n'avais pas de famille, je n'avais pas ma mère, de tante, de grand-mère, d'amis... Toute ma famille était à Ajaccio."

Alizée pourra maintenant compter sur le soutien de toute sa famille pour ce second bébé prévu en décembre 2019 et pour lequel elle cherche encore un prénom...