Alizée maman : Annily, grande soeur, dévoile le visage de Maggy

Le 24 novembre 2019 restera à jamais une date gravée dans la mémoire d'Alizée (35 ans) et Grégoire Lyonnet (33 ans). Ce dimanche-là, le couple, qui s'est rencontré grâce à Danse avec les stars (la saison 4, en 2013), a accueilli sa petite fille, prénommée Maggy.

Afin d'annoncer la bonne nouvelle, Alizée et Grégoire Lyonnet ont posté des photos de leur merveille, sans toutefois dévoiler son visage. En revanche, Annily (née en 2005 de la précédente union de la chanteuse avec Jérémy Chatelain) n'a pas hésité à révéler la jolie bouille de sa petite soeur en dévoilant une adorable photo d'elle, avec le bébé dans ses bras. "La vie est belle", a-t-elle légendé sa publication, qui ravira à coup sûr ses abonnés. On imagine que sa maman et le danseur professionnel ne tarderont pas à poster des images inédites de la petite Maggy. Nous leur adressons une fois de plus toutes nos félicitations.