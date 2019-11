Alizée maman pour la deuxième fois : sa fille est née, le prénom dévoilé

Alizée (34 ans) et Grégoire Lyonnet (33 ans) ont vécu une journée chargée en émotions. Les tourtereaux ont accueilli leur petite fille, dimanche 24 novembre 2019. Une annonce faite sur Instagram.

Les anciens candidats de Danse avec les stars, qui se sont installés en Corse où ils ont une école de danse, ont donc accueilli une petite fille prénommée Maggy. La maman et le bébé se portent bien, le papa est lui fou de joie. Quant à Annily, la fille aînée d'Alizée, elle est heureuse d'être devenue grande soeur et ne touche plus terre ! Il faut dire qu'il s'agit d'un beau cadeau à un mois de Noël. "24/11/19. Maggy. 8:24", a sobrement écrit la chanteuse.

C'est le 24 mai 2019 que le couple qui s'est rencontré dans la saison 4 de Danse avec les stars, a officialisé la grossesse d'Alizée. L'interprète de Moi... Lolita avait posté une photo de plusieurs paires de chaussures (et des paires de pattes de ses deux chiens) avec des dates. On pouvait lire la date de naissance de la belle brune (1984), celle de son mari (1986), celle de sa fille Annily (2005, née de sa précédente histoire avec Jérémy Chatelain) et enfin 2019, année de naissance de ce nouveau bébé.

Grégoire Lyonnet avait partagé la même photo avec en légende : "La famille Lyonnet s'agrandit." Interviewés par 50' Inside en juin dernier, Alizée avait annoncé attendre une petite fille. "Les filles, c'est vraiment bien. Le seul problème avec les filles, c'est que Grégoire ne va avoir aucune autorité sur elle parce ce qu'il va être trop amoureux d'elle", avait-elle souligné, avec un large sourire.