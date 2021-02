Alizée : De quoi vit-elle depuis la fin de sa carrière ?

A 36 ans, Alizée est une femme bien dans sa vie, profitant d'un quotidien tout en douceur sur son île de Beauté avec son mari le danseur professionnel Grégoire Lyonnet, sa fille aînée Annily et la petite dernière, Maggy. Une vie loin du show business, des salles de concerts et des studios. Et pour cause, elle a volontairement arrêté la musique. De quoi vit-elle depuis ?

En 2017, interrogée par le magazine Télé Star la chanteuse annonçait son choix de mettre sa carrière sur pause et s'expliquait : "La page musicale est tournée, car je n'ai plus envie de faire d'album (...) Quand on m'appelle pour faire des petits trucs, je le fais avec plaisir mais là, faire un album, pour le moment, je mets cela de côté." Alizée dévoilait toutefois la nouvelle activité artistique et professionnelle dans laquelle elle s'était lancée. "Depuis mon dernier album, j'ai surtout pris du plaisir à danser avec Greg. C'est aussi un travail qui me fait gagner de l'argent. Pour l'instant, je ne me sens pas de repartir dans l'enregistrement d'un disque", disait-elle, admettant que la danse devenait désormais une source de revenus. Avec Grégoire Lyonnet, rencontré en 2013 sur Danse avec les stars dont elle a été la gagnante, ils ont ouvert deux salles en Corse et y donnent des cours.

Outre ses salles de danse, Alizée se prête aussi à l'occasion au jeu des partenariats. L'interprète des titres J'en ai marre, J'ai pas 20 ans ou encore Blonde a notamment collaboré avec KVD Vegan Beauty comme égérie et a prêté son image et ses réseaux sociaux à un deal avec le site Vide Dressing. Récemment, elle proposait à ses abonnés Instagram un jeu concours pour la marque de bijoux Bohemian Rhapsodie et un autre pour l'enseigne de jeux, décorations et mobilier pour enfants Princesses et Pirates. Avec pas loin de 800 000 abonnés, elle offre une belle vitrine aux marques et s'offre l'occasion de mettre du beurre dans les épinards.

A cela viennent tout de même s'ajouter ses revenus tirés de la musique, elle qui a par exemple été productrice de son album Psychédélices.