Alizée avec ses filles Maggy et Annily : un trio fusionnel immortalisé par Grégoire Lyonnet

Pour Alizée la famille passe avant tout et elle le prouve à chacune de ses publications Instagram. Tard dans la soirée du lundi 17 février, la chanteuse a dévoilé un nouveau moment intime avec ses filles. Une pause tendresse capturée par son mari.

Grégoire Lyonnet est un bon photographe ! C'est ce que l'on remarque tout de suite en regardant la dernière photo publiée par Alizée sur le site de partage d'images. On peut y avoir sa femme regarder tendrement Maggy (1 an), sa petite dernière fruit de ses amours avec le danseur, et tenir aussi dans ses bras sa plus grande Annily (15 ans), née de sa relation passée avec Jérémy Chatelain. Annily tient Maggy dans ses bras. Un trio de femmes superbe immortalisé en noir et blanc. "Tesoru. #love #family. Merci my love Grégoire Lyonnet d'avoir capturé ce moment", commente la star.

Comme on peut le voir sur la photo, Alizée (36 ans) ne vieillit pas avec les années et semble elle-même être une jeune fille qui pose avec des amies.