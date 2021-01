Alizée maman : jolies photos de sa fille Maggy pour la nouvelle année

Maggy masquée, nouvelle maison, souvenirs d'une ballade ensoleillée avec Grégoire Lyonnet... Alizée retient surtout des moments de chaleur de cette année 2020. La dernière photo de ce trombinoscope est tirée du premier anniversaire de Maggy, le 24 novembre dernier. Une célébration restreinte à six, pandémie oblige. "Anniversaire confiné mais anniversaire quand même. Un an, ça se fête. Merci à tous pour vos nombreux messages. Il y a 1 an naissait notre Maggynette. Quelle chance de l'avoir dans nos vies. Happy first birthday ma boulette belle", avait écrit l'ancienne gagnante de Danse avec les stars (TF1) sur Instagram.

Avant de se marier à Grégoire Lyonnet, Alizée était déjà maman d'une fille prénommée Annily (15 ans), issue de sa relation passée avec Jérémy Chatelain.