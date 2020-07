Alizée : Très émue devant la belle complicité de Maggy et Annily

Aux anges depuis l'arrivée de sa petite Maggy en novembre 2019, fruit de son amour avec son mari Grégoire Lyonnet, Alizée a posté une nouvelle photographie dévoilant ses deux filles le 11 juillet 2020. Sur ce cliché, on découvre Maggy et Annily (née de son union avec l'ancien participant à la Star Academy, Jérémy Châtelain) dans une piscine. Solidement portée par sa grande soeur, la petite Maggy se baigne prudemment accompagnée de plusieurs jouets gonflables. Un spectacle très touchant qui a ému les nombreux followers de la chanteuse. En légende elle écrit : "Sisters" (soeurs en français) en ajoutant les hashtags #family et #fulloflove.

Elles sont craquantes

Si tous les fans d'Alizée remarquent la tendresse et la bienveillance d'Annily envers sa petite soeur, beaucoup soulignent également la grande ressemblance entre la chanteuse et sa fille aînée. "Belle complicité entre les soeurs", a écrit un internaute, "Oh les jolies sisters. Elles sont craquantes", a commenté un autre follower, "J'ai cru que c'était la petite avec maman et non la grande soeur", a ajouté un fan de l'artiste. Une photo qui met en lumière tout l'amour et toute la complicité qui existe dans cette jolie famille recomposée.