Alizée, sa fille Annily en couple : le visage de son chéri dévoilé

Annily Châtelain a décidément bien grandi ! Aujourd'hui âgée de 15 ans, la fille aînée de la chanteuse Alizée que l'on a pu voir évoluer ses dernières années, est à la période des premiers amours. Le 14 juin dernier, la jolie adolescente révélait sur Instagram avoir un petit ami. C'est à l'occasion d'une session de questions/réponses avec ses abonnés qu'elle dévoilait une première photo de son couple. Malheureusement pour les plus curieux, le visage de celui qui fait battre son coeur n'était alors que très peu visible.

Face à l'engouement créé après cette belle annonce, Annily a décidé d'en partager un peu plus. Ce vendredi 26 juin 2020, elle est donc une nouvelle fois apparue à ses côtés, et cette fois-ci, sans préserver l'identité du jeune homme. "Le fameux", commente-t-elle sur le cliché où ils prennent la pose avec complicité, visiblement consciente de son petit buzz. Pour ne plus rien laisser au hasard, la fille de l'ancien participant à la Star Academy, Jérémy Châtelain, a même entrepris d'indiquer le compte Instagram de son chéri.

1 mois d'amour

L'occasion pour ses abonnés d'en apprendre davantage sur sa personne. Et, force est de constater que celui qui répond au nom de Marco Balia, est beaucoup moins discret sur son idylle avec la grande soeur de Maggy (fruit des amours entre Alizée et son mari Grégoire Lyonnet née en novembre 2019). En effet, Marco propose une story spéciale consacrée à sa relation avec Annily, à travers laquelle plusieurs photos sont mises en avant. À la plage ou bien chez l'un ou chez l'autre, les tourtereaux s'y couvrent toujours de tendres bisous. Sur l'une d'elles, partagée il y a deux semaines, il est même précisé qu'ils fêtaient leur "1 mois d'amour". Mis à part ce détail et le fait que l'adolescent semble lui aussi être originaire d'Ajaccio, où vit la petite famille d'Alizée, aucune information quant à leur rencontre n'a été communiquée.

Si Annily et Marco sont donc ensemble depuis peu, ils ont prouvé qu'ils étaient en tout cas fous l'un de l'autre ! Une heureuse nouvelle qui doit certainement ravir les abonnés de la belle brune mais aussi sa célèbre maman, laquelle n'était pas beaucoup plus âgée que sa fille lorsqu'elle s'est mariée pour la première fois en 2003. Car oui, c'est à 19 ans qu'Alizée a épousé Jérémy Châtelain à Las Vegas, un peu plus de six mois après leur coup de foudre. Pas sûre toutefois qu'elle souhaite voir sa fille brûler les étapes avec Marco...