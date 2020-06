Alizée et Grégoire Lyonnet : Anniversaire de mariage et photos souvenir

Après le mariage, Alizée et Grégoire ont décidé de passer un nouveau cap, celui de devenir parents. Si l'ancienne protégée de Mylène Farmer était déjà habituée aux couches et aux biberons grâce à la naissance de sa première fille, Annily (15 ans, née de son précédent mariage avec Jérémy Chatelain), il s'agissait d'une grande première pour son époux. Le danseur est sur un petit nuage depuis l'arrivée de son bébé, la petite Maggy, dans sa vie, le 24 novembre 2019. Depuis, cette joyeuse famille recomposée vit dans une bulle d'amour sans précédent.

Inséparables jusqu'au bout, Alizée et Grégoire se sont même mis à travailler ensemble en fondant une école de danse à Ajaccio, où le pro du déhanché peut poursuivre sa carrière de danseur et transmettre son savoir aux plus jeunes. Malheureusement, en raison du confinement, le studio a été contraint de fermer ses portes et les cours n'ont pas encore de date de reprise. "Nous préférons patienter encore un peu jusqu'au moment où nous pourrons TOUS vous retrouver avec un fonctionnement normal sans contrainte d'espace, d'effectifs dans les cours , si possible sans masque qui cache vos sourires, et autres mesures sanitaires qui, a notre sens, rendrait le retour en salle de danse plus contraignant qu'agréable pour nous tous", se justifiait le couple sur la page Instagram officielle de l'école de danse.