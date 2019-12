Alizée : Adorable photo de sa fille Annily avec Maggy dans les bras

On ne sait pas ce qu'Annily, la fille aînée de la chanteuse Alizée, avait demandé sur sa liste de cadeaux de Noël, mais force est de constater qu'elle semble heureuse. L'adolescente de 14 ans a posté une photo sur Instagram, le dimanche 29 décembre 2019, posant avec son plus beau présent : Maggy, sa petite soeur.

La demoiselle, née de la relation passée entre Alizée (35 ans) et le chanteur et musicien Jérémy Chatelain (35 ans), a pris la pose installée sur un fauteuil devant un magnifique sapin, tenant sa petite soeur dans ses bras, avec un sourire aux lèvres qui en disait long sur son bonheur... "Regine & Badou", a-t-elle mystérieusement commenté en légende. Peut-être les surnoms que l'interprète des tubes Moi... Lolita et J'en ai marre ! donne à ses enfants ? Un mois après la naissance de Maggy, issue du mariage entre la chanteuse et le danseur Grégoire Lyonnet, tout était déjà prêt pour que bébé passe un premier noël mémorable en Corse !

Avec la naissance de Maggy, le clan d'Alizée a été chamboulé mais prend ses marques progressivement. Interrogée dans l'émission 50' Inside en juin dernier, la chanteuse avait annoncé attendre une petite fille et avait lâché une amusante confidence sur le quotidien qui l'attendait. "Les filles, c'est vraiment bien. Le seul problème avec les filles, c'est que Grégoire ne va avoir aucune autorité sur elle parce ce qu'il va être trop amoureux d'elle", avait-elle déclaré aux caméras de TF1. L'ancien membre de Danse avec les stars semble toutefois être un papa discret puisqu'il partage avec parcimonie les coulisses de son nouveau rôle sur les réseaux sociaux. Jusqu'à présent, il s'est contenté de poster seulement deux photos sur son compte Instagram. Nul doute que c'est parce qu'il privilégie son temps passé avec sa fille à la maison.

