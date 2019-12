Alizée fête le 1er mois de Maggy en partageant une adorable photo

Le temps semble s'être arrêté pour elle. Et pourtant, voilà déjà un mois qu'Alizée baigne dans le bonheur. Entre Noël et le nouvel an, les heures sont suspendues mais la jeune maman ne l'a pas oublié : le 24 novembre 2019, elle donnait la vie pour la deuxième fois. Sur Instagram, la chanteuse de 35 ans a donc poursuivi les festivités en partageant deux photographies de son bébé, Maggy, sa chair de sa chair. Emmitouflée de fourrure claire, d'abord – en mentionnant, émue, "1 mois de toi" – , dans un adorable body orné de coeurs rouges, entourée d'une armada de peluches ensuite. La garde-robe du bambin semble être, comme son quotidien, remplie d'amour.

Maggy a bien choisi son moment pour débarquer sur Terre. A peine née, voilà qu'elle profite des couleurs chaudes et métalliques de Noël. Mais les odeurs de cannelle et les cuisses de chapon ont tout d'abord laissé place à l'art et la danse puisque le bébé a passé la semaine au studio de danse Lyonnet Ajaccio en attendant de découvrir le grand bonhomme rouge. Et pour cause. Sans l'aventure télévisée que papa et maman ont partagé en 2016, elle ne serait sans doute pas parmi nous aujourd'hui...