Alizée, maman d'un bébé "parfait", partage une photo trop mignonne de Maggy

Les minutes s'égrènent dans la vie d'Alizée, et chacune d'entre elles est en ce moment tournée vers le petit être qui grandit à ses côtés. Le 24 novembre 2019, la chanteuse et son compagnon Grégoire Lyonnet ont accueilli une adorable fille qu'ils ont appelée Maggy. Si la jeune femme de 35 ans a longtemps protégé son aînée Annily sur les réseaux sociaux, elle a finalement décidé de les consacrer à sa famille. Très régulièrement, depuis le jour de la naissance, elle partage des photographies de la chair de sa chair, à l'image de celle datant du 12 décembre 2019, où elle décrit son adorable amour comme "parfaite".

Sur l'image, bébé profite d'une sieste tendre, emmitouflé dans un plaid couleur taupe, avec maman en guise de protection – en plus de tout un tas de babioles accrochées au mur. Il faut dire que ce repos du guerrier est bien mérité. Quelques heures auparavant, la petite Maggy vivait ses premiers exploits sportifs en se joignant à Alizée et Grégoire Lyonnet, en visite dans leur studio de danse situé à Ajaccio. Une étape d'autant plus cruciale que c'est à grands coups de chorégraphies que le couple s'est rapproché, en 2013, à l'époque de Danse avec les stars 4. Comme quoi, du paso doble au petit bébé, il n'y avait qu'un pas !