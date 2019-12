Alizée maman : Les objets sacrés qui protègent son bébé Maggy

Le bonheur tout simplement. Une semaine tout pile après son accouchement, Alizée est aux anges. Les parents de la petite Maggy née le 24 novembre 2019 sont au paradis. Le 1er décembre 2019, l'interprète de Moi Lolita a partagé une nouvelle photo de sa fille en écrivant, comblée :"1 semaine de toi". Totalement in love de son bébé, Grégoire Lyonnet avait également révélé l'arrivée très attendue de sa fille via les réseaux sociaux avec des mots très poétiques :"Tout le monde va très bien. Le rêve continue... Et je ne me réveille jamais".

Un bébé choyé et protégé

La jeune maman de 35 ans a également posté de nouvelles photographies de son nouveau-né dans lesquelles on distingue un peu plus le visage du nourrisson. En story, on découvre la chambre de Maggy et la décoration cocooning de la pièce. Le bébé dort dans son berceau tendrement lové dans de confortables couvertures chaudes. De nombreux symboles religieux et protecteurs sont accrochés au mur et veillent sur le nouveau-né. Le second cliché révèle les petites mains craquantes du bébé tenant dans ses mains un bracelet ayant pour inscription One Love.

Déjà choyée par sa famille, Maggy avait également été aperçue sur une photographie d'Annily (14 ans, née de l'union entre Alizée et Jérémy Chatelain). La fille aînée d'Alizée tenait tendrement sa petite soeur dans ses bras. Ensemble depuis plus de cinq ans, Alizée et Grégoire s'étaient rencontrés lors de la quatrième saison de l'émission Danse avec les stars, en 2013. Mariés depuis le 18 juin 2016, le couple a réussi à fonder une famille recomposée épanouie, soudée et très heureuse.