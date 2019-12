Alizée, maman douceur, elle prépare le tout premier Noël de Maggy

En France, les fêtes de fin d'année se feront en solo pour une grande partie du pays à la suite des mouvements sociaux lancés le 5 décembre 2019. En Corse, en revanche, tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, notamment pour la jolie tribu de la chanteuse Alizée. Depuis le 24 novembre 2019, et l'arrivée de sa petite Maggy, la vie n'est que douceur, tiédeur et câlinades. Et pour son premier Noël, l'enfant découvre déjà les odeurs de cannelles et les bruits du papier cadeau. Sur Instagram, la jeune maman de 35 ans a partagé une photographie en compagnie de son bébé, sur laquelle elle porte un pull rouge et vert aux milles flocons et des bois de rennes au-dessus de la tête.

"On fête Noël toute la semaine au studio de danse Lyonnet Ajaccio" écrit-elle en dessous de cet adorable cliché. S'il y a bien un lieu où elle peut jouer du hautbois et faire résonner les musettes, c'est bien celui-ci. Cette nouvelle vie qui est la sienne – après son histoire d'amour avec Jérémy Chatelain – a débuté grâce aux chorégraphies qu'elle a appris dans l'émission Danse avec les stars, quatrième saison, au bras de celui qui allait devenir son époux. Pas étonnant que Maggy ait déjà sa place sur le lieu de travail de ses parents... d'autant que le couple s'apprête à agrandir le business !