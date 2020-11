Alizée et sa fille Maggy : la magie de Noël opère dans leur maison corse

Le 27 novembre 2020, Alizée a souhaité partager sa nouvelle occupation pendant le confinement : les décorations de Noël. Assistée par sa fille Maggy, l'artiste de 36 ans a dévoilé son sublime sapin décoré de guirlandes, de lumières et de boules colorées. Poupées, Père Noël, sacs de cadeaux, hottes, jouets pour enfants,... Tout a été fait pour créer une ambiance magique. La chanteuse a également décoré sa terrasse avec un énorme bonhomme de neige. Un fabuleux spectacle pour son fidèle compagnon, son chien Snow, mais aussi pour Maggy, photographiée sur l'un des clichés.

En légende, la femme de Grégoire Lyonnet écrit : "Décorations de Noël DONE. Vous aussi vous avez profité de ce confinement pour mettre un peu de magie dans votre maison un peu tôt cette année ?" Ravis de découvrir un peu plus l'intérieur de l'interprète du titre Moi... Lolita, les internautes ont souligné la beauté et le goût de ses décorations. Comme toujours, les abonnés ont également remarqué l'adorable Maggy... "Magnifique Maggy, félicitations", "Magique toutes ces photos", "Très belles décorations et adorable petite fille", "Trop beau le bout de chou et bien pensif devant les décorations de Noël", "Sa petite bouille je fonds", ont écrit quelques followers d'Alizée.