Alizée dévoile les premiers pas de sa fille Maggy en vidéo !

Un jour, on se réveille et on s'aperçoit que le temps a passé. Hier encore, Alizée accueillait Maggy dans sa vie, un adorable petit bébé emmitouflé dans ses plaids et entouré par ses doudous. Mais ça, c'était avant. Le vendredi 30 octobre 2020, pour bien clôturer cette semaine dans la joie et la bonne humeur, la jeune maman de 36 ans a partagé une vidéo de sa fille sur Instagram dans laquelle elle fait ses premiers pas, ou presque. "Depuis quelques jours", assure-t-elle. Un petit pas pour l'homme... vous connaissez la suite !

La dextérité est une chose primordiale dans la famille. Rappelons que c'est sur le parquet de l'émission Danse avec les stars qu'Alizée et Grégoire Lyonnet se sont rencontrés avant de se marier en Corse et d'avoir une fille. D'ailleurs, la belle artiste a plaqué sa carrière de chanteuse pour se consacrer aux pas chassés et autres entrechats. Elle a monté une école à Ajaccio avec son époux et y divulgue quelques savant conseils. Hélas, comme beaucoup d'établissement en France, le studio a dû fermer ses portes "jusqu'à nouvel ordre" à cause de la pandémie du coronavirus. "Nous sommes peinés de cette nouvelle fermeture, vous allez encore nous manquer, regrette le couple sur les réseaux sociaux. Nous espérons de tout coeur pouvoir vous retrouver très vite. En attendant, prenez soin de vous."