Alizée : Sa fille Annily en couple, elle affiche enfin le visage de son amoureux

L'amour se boit jusqu'à la lie, comme l'aurait dit maman ! Annily Chatelain, la fille d'Alizée et de Jérémy Chatelain, est une jeune adolescente comblée. Sur son compte Instagram, l'étudiante de 15 ans a dévoilé qu'elle avait des petits papillons dans le ventre en montrant le visage de son compagnon en image... sans dévoiler son identité. "L'amour à Paris" écrit-elle pudiquement. Avec ou sans masque, le couple a pris la pause à la Fondation Louis Vuitton, qui expose la génialissime Cindy Sherman jusqu'au 3 janvier 2021. La pandémie du coronavirus ne les empêchera donc pas de s'aimer, ni de se cultiver !

On a mis longtemps à découvrir les joies et les peines d'Annily Chatelain. Surprotégée par ses parents, elle n'a eu accès aux réseaux sociaux qu'il y a peu. Elle est désormais une personne libre. On l'a même vue dans l'émission Tous en cuisine pendant le confinement, auprès de sa maman et de son beau-papa Grégoire Lyonnet. Quant à son histoire d'amour, difficile de lui donner une date. Au mois de juin 2020, questionnée sur sa vie sentimentale, la fille d'Alizée avait avoué que son coeur était pris. Pour appuyer son propos, elle avait partagé une photo prise en compagnie de son petit-ami qui avait, alors, la tête baissée et camouflée par une casquette. S'agit-il toujours du même mystérieux, fringant jeune homme ?