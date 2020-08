Alizée : Sa fille Annily fait ses premiers pas à la télé

Depuis le début de la semaine, Cyril Lignac a repris sa place derrière les fourneaux de sa maison pour le retour de Tous en cuisine. Le célèbre chef est toujours accompagné de son acolyte Jérôme Anthony pour préparer à dîner en direct avec tous les Français. En plus d'accueillir de nouvelles familles à l'écran, le duo s'entoure toujours de célébrités et ce mercredi 26 août, les téléspectateurs ont eu la joie de retrouver Alizée, depuis son domicile d'Ajaccio.

L'inoubliable Lolita ne s'est pas lancé ce défi seule, elle a entrepris de réaliser un mille-feuille aux fraises avec son mari Grégoire Lyonnet et sa fille aînée, Annily. Une grande première sur le Service public pour la belle jeune fille de 15 ans qui est bien loin d'être passée inaperçue. Les internautes ont d'ailleurs été bluffés par sa ressemblance avec sa maman, multipliant les commentaires sur Twitter tout au long de l'émission. "Alizée fait aussi jeune que sa fille. On dirait 2 soeurs", "Qu'elle est jolie Alizée et tout autant sa fille", "Grave jolie, la fille d'Alizée", "Omg la fille d'Alizée est magnifique", peut-on lire entre autres.

Cette apparition familiale sur les antennes de M6 rappelle qu'il est encore difficile pour certains de croire qu'Alizée, âgée de 36 ans, est déjà maman d'une adolescente. D'autant plus que, comme l'a fait remarquer Jérôme Anthony, Annily a déjà tout d'une grande, dépassant même en taille l'ancienne protégée de Mylène Farmer. Un détail révélateur des années qui passent à toute allure. Heureusement pour Alizée, si Annily n'est plus un bébé, elle peut retrouver la joie du pouponnage avec sa deuxième fille Maggy, née de ses amours avec Grégoire Lyonnet en novembre 2019.



En outre, Tous en cuisine fait un retour en force sur M6, réunissant en moyenne plus de 1 million de téléspectateurs chaque soir. Un score en baisse par rapport au succès du programme lors du confinement, mais qui confirme néanmoins l'intérêt qu'il suscite auprès des Français.