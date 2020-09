Alizée : Fière de sa fille Maggy, craquante danseuse de chacha

Maggy apprend à lire, Maggy fait la sieste ou encore Maggy fait un tour de voiture. Alizée pourrait bien dépoussiérer la collection culte des Martine en la remplaçant par sa fille. Complètement gaga, la chanteuse de 36 ans poste régulièrement sur Instagram les activités et progrès de son bébé. Dans la story de son compte, elle a cette fois dévoilé les talents de danseuse de Maggy.

Mardi 8 septembre 2020, Alizée a donc fait une nouvelle fois fondre les coeurs de ses milliers d'abonnés en dévoilant une petite vidéo de sa fille Maggy - fruit de son mariage avec le danseur professionnel Grégoire Lyonnet - debout sur ses deux jambes, sur un tapis d'éveil. "Maggy s'ambiance pendant les cours de chacha", a commenté la fière maman. Une séquence craquante pendant laquelle on pouvait voir que la demoiselle se dandine, au studio de danse ouvert par ses parents à Ajaccio, en Corse. Une future candidate de Danse avec les stars, comme sa maman !

En juin dernier, l'interprète du tube Moi... Lolita s'était déjà émue du fait que Maggy arrivait désormais à tenir sur ses jambes. De quoi donner à Alizée quelques sueurs froides puisque sa fille semble être, de son propre aveu, "une tornade". Elle avait posté une photo de la chambre de Maggy sens dessus dessous, jouets et poupées éparpillés dans la pièce. Maintenant qu'elle se déplace, nul doute que le désordre va s'étendre bien au-delà de sa chambre...

Pour rappel, Alizée est aussi la maman de la jolie Annily, fruit de sa relation avec l'ancien participant de la Star Academy, Jérémy Châtelain, et qui a déjà 15 ans ! Avec la préadolescente, la star a d'autres préoccupations puisque elle est désormais à l'âge des premiers amours. La jeune fille a un chéri et on imagine qu'Alizée l'a sans doute mise en garde sur divers sujets liés à la sexualité...