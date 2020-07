Alizée dépassée par Maggy, une vraie "tornade" : photo d'un grand bazar

Vendredi 24 juillet 2020 marquera les huit mois de Maggy, la fille d'Alizée et Grégoire Lyonnet. Depuis sa naissance, le couple qui s'est rencontré sur le parquet de Danse avec les stars en 2013 est sur un petit nuage. Toutefois, les heureux époux ont constaté qu'il ne fallait pas manquer d'énergie avec leur petit bout de chou qui leur en fait voir de toutes les couleurs.

Ce jeudi, la chanteuse de 35 ans et ex-protégée de Mylène Farmer a d'ailleurs passé une grosse journée avec Maggy. De bon matin, le bambin était déjà prête à profiter des très nombreux jouets qui se trouvent dans sa chambre. Via sa story Instagram, sa célèbre maman a partagé quelques instants avec ses abonnés, jusqu'à dévoiler l'état de la pièce qui semble avoir fait face à une vraie tempête. Il y avait des poupées et des peluches dans tous les sens ainsi que de nombreux jouets... Maggy était vraisemblablement très en forme comme l'a dévoilé en photo la maman. "Maggy la tornade", commente même avec amusement Alizée face au grand désordre.

Une image qui change radicalement des dernières publications de la star sur ses réseaux sociaux mais qui prête toujours autant à sourire. L'été à Ajaccio, en Corse, continue quoi qu'il en soit de se dérouler sous les meilleurs auspices chez les Lyonnet. Lorsque la chambre de Maggy n'est pas son terrain de jeu, c'est au bord de la piscine qu'elle passe de doux moments avec ses parents.

Très régulièrement, les fans d'Alizée ont des nouvelles de sa petite "boulette" comme elle la surnomme affectueusement. Son planning a beau être chargé, elle garde tout de même bien évidemment du temps pour sa fille aînée, Annily, fruit de sa relation avec l'ancien participant de la Star Academy, Jérémy Châtelain, laquelle est bel et bien rentrée dans la phase de l'adolescence. Âgée de 15 ans, la brunette connaît même son premier amour avec un certain Marco Balia. En couple depuis un peu plus d'un mois, elle dévoilait son visage il y a peu suite à la curiosité grandissante des internautes.