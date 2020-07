Alizée : Son agréable séance bronzette avec sa fille Maggy à la piscine

Née le 24 novembre 2019, la fille cadette d'Alizée semble déjà être une véritable professionnelle des activités aquatiques. Câlins avec sa soeur Annily, vols planés avec sa maman ou baignades avec bouées XXL avec son tonton Johann Jacotey, Maggy est déjà comme un poisson dans l'eau, ou plutôt... dans la piscine. Preuve en est le 15 juillet 2020, Alizée a posté un nouveau cliché de son bébé.

Vêtue d'un très mignon petit maillot de bain couleur caramel, la fillette (déjà bien bronzée) semble particulièrement à l'aise et flotte paisiblement dans les bras de sa maman. "Belle vita", écrit l'artiste de 35 ans en légende de son adorable cliché. Souriante, la maman d'Annily (née de son union avec l'ancien participant à la Star Academy, Jérémy Châtelain) et de Maggy (fruit de son amour avec son mari Grégoire Lyonnet) a déjà reçu plus de 42 000 like pour cette magnifique photographie.