Alizée : Sa fille Maggy au volant d'un 4X4, tout roule pour elle

Rien n'est trop beau pour les enfants, ce n'est pas Alizée et Grégoire Lyonnet (34 ans) qui diront le contraire. Le 3 août 2020, la chanteuse et danseuse de 35 ans a dévoilé une nouvelle photo de leur petite fille Maggy (8 mois). Et on peut remarquer que tout roule pour elle.

Récemment, Alizée dévoilait que sa petite dernière était une boule d'énergie. Et Grégoire Lyonnet et elle n'ont pas fini de lui courir après. Les jeunes parents lui ont offert un magnifique cadeau dont elle devrait raffoler. En story, la belle brune a partagé une photo d'une voiture emballée dans un carton. Elle a précisé qu'il s'agissait de la marque Kiddi Quad pour les personnes qui souhaiteraient faire appel à l'entreprise.

Sans surprise, Maggy n'a pas tardé à essayer son nouveau jouet. Peu de temps après, Alizée a publié une photo de sa merveille dans sa voiture. La fillette apparaît de dos et semble plus intéressée par une étiquette située sur le côté du véhicule que par le volant qui était devant elle. Mais on imagine que ses parents n'ont pas tardé à lui expliquer comment cela fonctionnait, après l'avoir bien attachée avec la ceinture de sécurité.