Alizée et Grégoire Lyonnet touchés par le coronavirus : leur studio fermé !

Ce n'est pas tout : Alizée et Grégoire Lyonnet ont également annulé un événement important. Samedi 11 avril 2020, ils devaient organiser le Trophée Napoléon de danse sportive. "Au vu de l'évolution de la situation concernant le coronavirus, Alizée et Grégoire et le Club A&G Danse Sportive ont pris la décision de reporter le Trophée Napoléon. Les compétiteurs venant des quatre coins de la France, il est préférable de décaler notre événement pour que ce trophée soit un franc succès et que le plus grand nombre de danseurs puisse faire le déplacement sereinement et l'esprit tranquille", peut-on lire, toujours sur le compte Instagram du studio. "Ce n'est que partie remise", précisent alors les organisateurs.

Pour information, dimanche 8 mars 2020, les autorités annonçaient que 23 personnes avaient été contaminées par le coronavirus en Corse. La situation est telle que des mesures ont été prises, dont la fermeture des établissements scolaires et l'interdiction de rassemblements. Ajaccio est, depuis hier, sous quatorzaine. À l'heure où nous écrivons ces lignes, plus de 1209 cas ont été recensés en France et 19 personnes sont mortes du virus.