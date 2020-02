Alizée maman : Nouvelle photo de son bébé Maggy, assoupie

Le mari d'Alizée, le danseur Grégoire Lyonnet – rencontré lors de sa participation à Danse avec les stars –devenait papa pour la première fois en novembre dernier. Une grande joie. "2019 restera à vie une des années les plus marquantes de ma vie ! Celle où Maggy est arrivée dans notre vie ! Mais je pense que 2020 sera tout aussi riche en émotions ! Je souhaite une belle et heureuse année à tout le monde ! Et un grand merci à la femme de ma vie à Alizée qui m'a donné le plus beau des cadeaux", avait-il indiqué sur Instagram, pour la nouvelle année.

Il faut dire qu'Alizée et Grégoire Lyonnet ont de bonnes raisons d'être heureux. Après avoir remporté Danse avec les stars en 2013, ils se sont mariés au cours d'une belle cérémonie trois ans plus tard, en Corse. Ensemble, ils ont fondé une école de danse à Ajaccio, où monsieur peut poursuivre sa carrière de danseur et transmettre son savoir aux plus jeunes. Pour rappel, Alizée était déjà maman d'une fille de 14 ans, Annily, issue de sa relation passée avec Jérémy Chatelain.